Başkan Eşki, BELGEM Öğrencileriyle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ramazan ayı boyunca sürdürdüğü iftar programları kapsamında bu kez Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte oruç açtı.

Bornova Belediyesi'nin yıllardır binlerce öğrenciye eğitim desteği sunduğu BELGEM'in Çamdibi'ndeki merkez binasının bahçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Eşki, iftar öncesinde katılımcılarla sohbet etti.

"Çocuklarımız güzel yüzleriyle umut veriyor"

BELGEM'i bir çiçek bahçesine benzeterek, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Eşki, çocukların yüzündeki tebessümün zor günlerde kendisine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben burasını bir çiçek bahçesi olarak görüyorum ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sizlerin arasında olmak çok güzel ve çok keyifliydi. Yaşadığımız şu zor günlerde çocuklarımızın güzel yüzünü görünce biraz tebessüm edebiliyorum. Dilerim tüm yaşamınız tebessümle, güzelliklerle geçer. Bizim ve büyüklerimizin yaşadığı zorlukları umarım çocuklarımız yaşamaz. Hukukun üstün olduğu, demokrasinin ve barışın hakim olduğu bir ülkede yaşamalarını diliyorum" dedi.