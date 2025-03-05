Başkan Eşki, Esnaf Ziyaretlerinde Destek Sözleri Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Eşki, Esnaf Ziyaretlerinde Destek Sözleri Verdi

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak sıkıntılarını dinledi ve belediye olarak destek sözü verdi. Esnafa temizlik ve hijyen konularında hassasiyet göstermesi çağrısında bulundu.

05.03.2025 10:40  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Dükkanları gezerek esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ülke genelinde esnafın büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Başkan Eşki, Bornova'da esnafın rahat bir şekilde iş yapabilmesi için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda esnaftan kaldırım işgalleri, hijyen ve temizlik konularında hassasiyet göstermelerini istedi. "Hep birlikte, karşılıklı anlayışla daha güzel bir Bornova inşa edebiliriz" diyen Eşki, sorunların çözümünde iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Esnaftan Başkan Eşki'ye teşekkür

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretler sırasında esnaf, yaşadıkları sıkıntıları doğrudan Başkan Eşki'ye iletme fırsatı buldu. Esnaf, kendilerini dinleyen ve destek sözü veren Bornova Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin moral verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kazım Karabekir, Yerel Haberler, Ömer Eşki, Politika, Bornova, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Eşki, Esnaf Ziyaretlerinde Destek Sözleri Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:27:37. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Eşki, Esnaf Ziyaretlerinde Destek Sözleri Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.