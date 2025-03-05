Başkan Eşki, Esnaf Ziyaretlerinde Destek Sözleri Verdi

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Dükkanları gezerek esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ülke genelinde esnafın büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Başkan Eşki, Bornova'da esnafın rahat bir şekilde iş yapabilmesi için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda esnaftan kaldırım işgalleri, hijyen ve temizlik konularında hassasiyet göstermelerini istedi. "Hep birlikte, karşılıklı anlayışla daha güzel bir Bornova inşa edebiliriz" diyen Eşki, sorunların çözümünde iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Esnaftan Başkan Eşki'ye teşekkür

Samimi bir atmosferde geçen ziyaretler sırasında esnaf, yaşadıkları sıkıntıları doğrudan Başkan Eşki'ye iletme fırsatı buldu. Esnaf, kendilerini dinleyen ve destek sözü veren Bornova Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin moral verici olduğunu ifade etti.