Başkan Eşki, Geri Kazanımcılar Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Eşki, Geri Kazanımcılar Sitesi'ni Ziyaret Etti

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geri dönüşüm sektöründeki sorunları dinledi ve çözümler üreteceklerini belirtti. Yolların düzenlenmesi ve ruhsatlandırma konularında destek sözü verdi.

12.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:15
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent'te bulunan Geri Kazanımcılar Sitesi'ni ziyaret ederek geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dinledi. Site Başkanı Muhterem Yüceer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Eşki, özellikle site içindeki yolların düzenlenmesi ve ruhsatlandırma konularında çözüm odaklı adımlar atacaklarını belirtti.

Bornova'nın sanayi kenti kimliğine vurgu yapan Başkan Eşki, geri dönüşümün çevre ve ekonomi için büyük önem taşıdığını ifade etti. "Sorunları karşılıklı anlayışla çözebiliriz. Gerekli düzenlemeleri yaparak burada faaliyet gösteren işletmelere destek olacağız" diyen Eşki, site içindeki yolların bakım ve düzenlemesi için çalışmalar başlatacaklarını söyledi.

"Bornova'nın sanayi kimliğine uygun çözümler üreteceğiz" diyen Başkan Eşki, ruhsatlandırmanın geri dönüşüm tesisleri için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tehlike arz eden geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

"Bornova Belediyesi'nin yanımızda olacağını bilmek bizim için çok değerli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Site Başkanı Muhterem Yüceer ise, "Başkanımıza duyarlılığı ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bornova Belediyesi'nin bu süreçte yanımızda olacağını bilmek bizim için çok değerli" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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