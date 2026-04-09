Başkan İlbey\'den Polis Teşkilatına Ziyaret

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Ulaş Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve polislerle bir araya gelen İlbey, vatan ve bayrak sevgisiyle görev yapan polis teşkilatının Türk milletinin gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin huzur ve güven için görev yapan polislere görevlerinde başarı dileyen İlbey, "Polis teşkilatımız yurdumuzun her noktasının huzur ve güven içinde olması için cansiperane şekilde görev yapıyor. Polisimizin suç ve suçluyla mücadelede ortaya koyduğu başarı ve mesai mefhumu gözetmeden gösterdiği fedakarlık milletimizin gurur ve övünç kaynağıdır." dedi.

Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlbey'e teşekkür etti.