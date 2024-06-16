Başkan İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Başkan İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu. İlçe sakinlerinin evlerine eşi Gökçe Pişkin Önal ile birlikte konuk olan Başkan Önal, çocuklara da bayramlıklar hediye etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Önal, ailelerin talep ve önerilerini dinledi, bayramlarını kutladı.

16.06.2024 14:16
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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu. İlçe sakinlerinin evlerine eşi Gökçe Pişkin Önal ile birlikte konuk olan Başkan Önal, çocuklara da bayramlıklar hediye etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Önal, ailelerin talep ve önerilerini dinledi, bayramlarını kutladı.

Başkan İrfan Önal ve eşi Gökçe Pişkin Önal, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Gümüşpala ve Onur Mahallesi'nde ilçe sakinlerinin evlerine konuk oldu. Ziyaretlerde Başkan Önal, ailelerin çocuklarına bayramlıklar armağan etti. İlçe sakinleriyle sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Önal, imkanlar dahilinde her zaman yanlarında olacaklarının sözünü verdi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, Başkan Önal'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

CHP'nin 99 yaşındaki çınarını unutmadı

Başkan Önal, ziyaretler kapsamında CHP'nin Bayraklı'daki en yaşlı üyesi olan 99 yaşındaki Mahire Öztürk'ü de unutmadı. Bayram dolayısıyla CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile birlikte partinin çınarını evinde ziyaret eden Önal, Mahire teyzenin elini öptü, bayramını kutladı.

Hep birlikte nice bayramlara

Başkan Önal, "Dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nda barış, kardeşlik ve dostluk içinde mutlu, huzurlu nice güzel bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum. Bu bayramda da bizi biz yapan değerlerimizi, büyüklerimizi unutmayalım. Kurban Bayramı, ülkemize barış, dostluk, huzur ve mutluluk getirsin. Hep birlikte nice güzel bayramlara ulaşmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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