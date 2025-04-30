Başkan Kahveci'den Engelsiz Yaşam Merkezine Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Toplumsal farkındalığın artması için birlikte çalışmanın önemine dikkat çeken Kahveci, "Engelsiz bir Kütahya hayaliyle çıktığımız yolda, her kurumla dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, KSBÜ Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kahveci, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol alabilmesi adına yapılan her çalışmanın büyük değer taşıdığını vurguladı. Merkezde görevli akademik kadro ve uzmanlarla bir araya gelen Kahveci, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri dikkatle inceledi. Başkan Kahveci, engellilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında kurumlar arası iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Birlikte çalışmanın önemine dikkat çeken Kahveci, "Engelsiz bir Kütahya hayaliyle çıktığımız yolda, her kurumla dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz" dedi. Başkan Kahveci ziyaret sonunda, merkezin tüm çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.