Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Derdimiz Trabzon'da Yaşam Kalitesini Arttırmak"

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Esnaf Odası Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, pazarcıların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için pazar yerlerinin kapatılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Pazar esnafıyla aralarında güçlü bir gönül bağı olduğunu dile getiren Kaya, "Derdimiz Trabzon'da yaşam kalitesini arttırmak, insanlarımızın yüzünü güldürmektir" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Esnaf Odası'nın Genel Kuruluna katıldı. Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Başkan Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, Anahtar Parti Trabzon İl Başkanı Hüseyin Cahit Köse, Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Gökmen Emirzeoğlu, başkan adayı Şenol Akyüz, oda üyeleri ve esnaf katıldı.

"Pazarcı esnafımızı çok seviyorum"

Genel Kurulda yaptığı konuşmada, pazar esnafıyla aralarında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ifade eden Başkan Kaya, "Bütün pazar esnafımıza, teşekkürü borç biliyorum. Ne zaman bir pazar yerine gitsem, orada bir kardeşleri gelmiş gibi, aileden, esnaf camiasından bir arkadaşları gelmiş gibi her biri özel ilgi gösteriyor. Sevgisini, saygısını, hürmetini gösteriyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii sevgimiz karşılıklı. Ben de pazar esnafımızı çok seviyorum" dedi. Trabzon'da pazar esnafının daha iyi koşullar altında çalışabilmesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kaya, Yenimahalle pazar yerinde bir örtü sistemi tasarlandığını, bunun ardından İnönü Mahallesi, Fatih ve Ayasofya bölgelerinde de kapalı pazar yeri yapmak için yer arayışlarının sürdüğünü söyledi.

"Yenimahalle pazar yerimizde bir örtü sistemi tasarladık"

Kapalı pazar yerlerinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Kaya, "Hangi şartlarda nasıl görev yaptığınızı, nasıl hizmet ettiğinizi çok iyi biliyorum. Üzülerek ifade ediyorum, Trabzon bugün pazarcılarımıza imkan tanıma noktasında istenilen noktada değildir. Bunu bir yerel yönetici, bir belediye başkanı olarak üzülerek söylüyorum. Kapalı pazar yerlerimiz maalesef yok. Birçok il ve ilçe bunu yaptı, başardı. Orada yağmurdan, çamurdan uzak bir şekilde pazarcılarımız faaliyetlerini sürdürüyor ama Trabzon olarak biz bunu maalesef yapamadık. Buna ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenimahalle pazar yerimizde bir örtü sistemi tasarladık. Oradan başlayarak, ardından İnönü Mahallesi, Fatih, Ayasofya bölgesinde bir yer bulmaya ve kapalı bir pazar yeri yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı bunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak bu, vazifemiz. Sizleri o soğuktan, yağmurdan kurtarmanın yol ve yöntemlerini arıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Pazar esnafının daha rahat koşullarda satış yapabilmesi için çeşitli hizmetler yaptıklarını belirten Kaya, "Pazarlardaki kadın üreticilerimizin daha uygun şartlarda satış yapabilmesi için bir adım attık ve kendilerine sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. 'Pazar esnafımıza soğuk kış günlerinde bir çorba dağıtalım' diye düşündük, bunu da birlikte hayata geçirdik" dedi.

"Derdimiz Trabzon'da yaşam kalitesini arttırmak"

Mevcut Oda yönetimiyle uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Kaya, başkanlık için yarışan Gökmen Emirzeoğlu ve Şenol Akyüz'e başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Bütün pazar esnafımızı bir arada görmek, kırmadan, dökmeden, yakışan bir kongre yapmak hepimizi mutlu eder. Şimdiden seçimi kazanacak başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Uyum içinde hep birlikte Trabzon'umuza hizmet edeceğiz. Derdimiz Trabzon'da yaşam kalitesini arttırmak, insanlarımızın yüzünü güldürmektir. Halkımıza hizmet etmek ve hayır duası almaktır. Pazar esnafımız olarak sizler de bunu yapıyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorsunuz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden vatandaşımıza hizmet etmek için tezgahlarınızı açıyorsunuz. Bu şehrin bugün bir bereketi varsa, pazar esnafımızın sayesindedir. Genel Kurulunuzun hayırlı olmasını diliyorum."

Programın sonunda Başkan Kaya, Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Esnaf Odası'nın vefat etmiş kurucu başkanı Aziz Yılmaz adına eşine plaket takdim ederken, Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca'ya da telkari işçiliği ile yapılmış kahve fincan seti hediye etti.