Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan Semt Pazarına Ziyaret

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, güne semt pazarını ziyaret ederek başladı. Kıvrak, "Hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın yanında olmaya, Çine'miz için sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kıvrak, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi. Pazar esnafıyla da bir süre sohbet eden Kıvrak, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Çine Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya önem verdiklerini belirten Kıvrak, ilçenin her noktasında hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti. Kıvrak, "Hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın yanında olmaya, Çine'miz için sahada çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.