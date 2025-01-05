Başkan Kotan, Uncalı Pazar Yeri'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yerlerimizde düzenli denetim ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde pazar esnafı ve vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Kotan, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek onların önerilerini aldı. Pazar yerindeki hijyen ve düzeni öncelikli konular arasında gördüklerini belirten Kotan, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini daha konforlu bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın emeğine değer veriyor, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi'nin yürüttüğü projeler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. Uncalı pazar yerinin ilçenin önemli sosyal noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yerlerimizde düzenli denetim ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Esnafımızın taleplerini yerinde dinlemek, hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Mahalle muhtarlarını da ziyaret etti

Pazar esnafı ve vatandaşların ardından Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik'i de muhtarlık ofisinde ziyaret eden Belediye Başkanı Cem Kotan, mahalleyle ilgili sorun ve talepleri yerinde dinledi. Kotan, "39 mahallemize de eşit hizmet götürmekte kararlıyız. Muhtarlarımız ve vatandaşımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.