Başkan Kotan, Yürüyüşlerle Konyaaltı'ndaki Eksiklikleri Gideriyor

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, farklı rotalarla Konyaaltı Belediyesi'ndeki makamına yürüyerek gitmeye devam ediyor. Kotan, yürüyüşlerinde eksik gördüğü noktaları notlar alıyor, ilgili birim müdürlerine ve kurumlara aktararak gerekli çalışmaları başlatıyor.

Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi'ndeki makamına yürüyerek gidiyor. Kotan, yaptığı yürüyüşlerin rotalarını her gün değiştirerek, eksik gördüğü ve çalışma yapılması gereken yerleri not alıyor. Başkan Kotan, notlarını hem belediyedeki ilgili müdürlere hem de ilgili kurumlara aktararak çalışmaların başlatılmasını sağlıyor.

Yürüyüşler devam edecek

Arife gününe denk gelen yürüyüşü sırasında hem vatandaşlarla hem de esnafla bayramlaşan Başkan Cem Kotan, yaptığı yürüyüşleri sürdüreceğini ve Konyaaltı için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.