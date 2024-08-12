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Başkan Kul: "185 adet kum zambağının yeri değiştirilerek, koruma altına alındı"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı İlk Toplantısı

SAMSUN - Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Miliç'te 'Kadınlar Plajı' olarak planlanan alanda kum zambaklarına zarar vermediklerini, bölgedeki 185 kum zambağını daha uygun bir alana taşıyıp, koruma altına aldıklarını açıkladı.

41 maddenin görüşülmek üzere gündeme alındığı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı İlk Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 41 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste ayrıca Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamuoyuna yansıyan kum zambakları meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"185 adet kum zambağının yeri değiştirildi, korumaya alındı"

Söz konusu alanda kum zambaklarına zarar verilmediğini ve bakanlık yetkilileri gözetiminde uygun alanlara korunaklı bir şekilde yerleştirildiğini ifade eden Başkan Şenol Kul, "Şeffaflık bizim için önemli. Biz o kadar uğraşıp, kum zambaklarını gündeme getirememiştik. Kum zambaklarını gündeme getirdiği için Atilla Tekcan'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir farkındalık oluştu. Bu süreçte artık kum zambakları eskisi gibi sahipsiz kalmayacak. Konu, biz Miliç'te bir 'Kadınlar Plajı' yapmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ilgili bakanlığı yazı yazdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş aldık. Burada kıyı kenar çizgisi, yeşil alan ve günübirlik alan var. Günübirlik alanda eskiden gazinolar vardı. Onların temelleri duruyor. Oraya sadece soyunma odası, giriş-çıkış ve tuvaletler yapmak için plan yapmıştık. Kum zambakları soğanlı bir bitkidir. Kışın uykuya yatıyorlar, yazın çıkıyorlar. Çalışmalar esnasında kum zambakları orada yoktu. Fark edilince Milli Parklar'ı yazılı olarak uyardık. Onlar da gelip, genel müdürlükten izin alarak deplase işlemi yaptılar. Söz konusu çalışmada alınan kum zambaklar daha uygun yerlere dikildi. Dikilen kum zambaklarının etrafı da koruma çemberiyle kapatıldı. 185 adet kum zambağının yeri değiştirildi. Tüm kıyı alanda yapılan bir çalışma yok" dedi.

"Önemli olan kum zambaklarının korunması"

Kum zambaklarının korunması için atılacak adımların hep beraber atılması gerektiğinin altını çizen Başkan Kul, "Sadece 3 metre genişliğindeki bir alanda sert zemin oluşturma çalışması vardı. Mevcut yerdeki kum zambakları da uygun yerlere taşındı. Bu alan SİT alanı değil. Koruma altında da değil. Buradaki önemli husus, kum zambakları koruma altında. Biz bunları koruma altında tutmalıyız. Şu anda yaptığımız gibi, caretta carettalarda olduğu gibi zambakların olduğu alanları çevirerek, işaretler bırakarak korumalıyız. Çünkü zambaklar sadece bir alanda değil her alanda var. Şu anda o bölgelerde 4 çeker araçlar ve insanlar geziyor. Maalesef alan koruma altında değil. İddia edildiği gibi alandan kum alma durumu söz konusu değildir. Biz beraberce orada kum zambakları nasıl korunabilir, onun üzerinde çalışmalıyız. Amacımız siyaset değil, önemli olan kum zambaklarının korunmasıdır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyonlara havale edilen maddeler 14 Ağustos Çarşamba günü ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra 16 Ağustos Cuma günü karara bağlanacak.

Büyükşehir'e yeni genel sekreter yardımcıları

Öte yandan toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden emekli olan Zennube Albayrak'ın yerine atanan yeni Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken kendisini meclis üyelerine tanıttı. Eken'den önce genel sekreter yardımcılığı görevine ayrıca Melih Perçin ismi atanmıştı.