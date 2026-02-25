Konak Belediye Başkanı Mutlu, Olgaç Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika
Konak Belediye Başkanı Mutlu, Olgaç Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu

25.02.2026 14:11  Güncelleme: 15:31
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, otizmli çocuklarını tek başına büyüten Mukaddes Olgaç'ın iftar sofrasına konuk oldu. Mutlu, 'Herkesin yanında olacağız' dedi.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zeytinlik Mahallesi'nde otizmli iki çocuğunu tek başına büyüten Mukaddes Olgaç'ın iftar sofrasına konuk oldu. Buluşmada çocuklara çeşitli hediyeler veren Mutlu, "Bizler Konak Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın ve fedakar ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kentte hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek" dedi.

Başkan Mutlu, iftarda otizmli iki çocuğunu tek başına büyüten Mukaddes Olgaç'ın evine misafir oldu. Buluşmada Mutlu'ya, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ve Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam da eşlik etti.

Mutlu, bir dönem "Yürüyemez, konuşamaz" denilen ancak eğitim süreciyle önemli gelişim kaydeden otizmli Ayhan ve Ardacan ile yakından ilgilendi. İftar buluşmasında çocuklara çeşitli hediyeler de veren Mutlu, küçük Ardacan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini armağan etti.

"Dayanışmayı büyütmeye, her aileye dokunmaya kararlıyız"

Yalnızca ramazanda değil yılın her günü dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Mutlu, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel zamanı. Zeytinlik Mahallemizde Mukaddes Hanım ve kıymetli evlatları Ayhan ile Ardacan'ın iftar sofrasına konuk olmaktan büyük mutluluk duydum. Mukaddes Hanım'ın hayat mücadelesi, evlatları için gösterdiği azim hepimize örnek olacak nitelikte. Bizler Konak Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın ve fedakar ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kentte hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Dayanışmayı büyütmeye, her aileye dokunmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Beni ve çocuklarımı çok mutlu ettiniz"

Ziyaret dolayısıyla Mutlu'ya teşekkür eden anne Mukaddes Olgaç ise "Zor bir hayatım oldu. Peş peşe annemi ve babamı kaybettim, eşimden ayrıldım. Önce yıkıldım, sonra senin buna hakkın yok; iki çocuğun var dedim kendi kendime. Onlar iyi olsun diye ben kendimden vazgeçtim. Acaba bir gün başkanım bize de gelir mi içimden geçirmiştim. Beni ve çocuklarımı çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Mutlu, Olgaç Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu - Son Dakika

