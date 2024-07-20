Başkan Öküzcüoğlu\'nun annesi hayatını kaybetti

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Doğum gününde hayatını kaybetti

Başkan Öküzcüoğlu'nun acı günü

MANİSA - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun annesi Vicdan Öküzcüoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğum günü olan 20 Temmuz'da yaşamını yitiren Vicdan Öküzcüoğlu, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun annesi Vicdan Öküzcüoğlu yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden 3 çocuk annesi Vicdan Öküzcüoğlu için Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çevre ilçe parti ve belediye başkanları, Öküzcüoğlu ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Doğum gününde hayata gözlerini yuman Vicdan Öküzcüoğlu, İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çeşneli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi