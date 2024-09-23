Başkan Ömer Eşki, İletişim Merkezi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine İletişim Merkezi'nde başladı ve vatandaşlara sürpriz yaparak gelen çağrılara cevap verdi. Çalışanlarla da sohbet eden Başkan Eşki, iletişim hattını arayan vatandaşları dinleyerek onların taleplerini not aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İletişim Merkezi'nde vatandaşların telefonlarını yanıtladı. Başkan Eşki, vatandaşların memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "İletişim Merkezi'ne gelen her çağrı bizim için önemli. Vatandaşlar, hem sorunlarını iletebiliyor hem de hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar. Bugün onlara doğrudan cevap verebilmek ve sorunlarını dinlemek benim için de güzel bir tecrübe oldu. Alanda aktif olarak çalıştığımız gibi burada da aynı titizlikle çözüm üretiyoruz" dedi.

"Projeler hizmete girdikçe, şikayetler en alt düzeye inecektir"

Başkan Eşki, İletişim Merkezi'nin her gün ortalama 700 çağrı aldığını ve bu çağrıların yarısının da belediye dışındaki kurumlarla ilgili olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İzmirgaz gibi kurumlarla ilgili taleplerin yönlendirildiğini, Belediye'nin sorumluluğundaki konuların ise mümkün olan en hızlı biçimde çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Eşki, "Bazılarını aynı gün, bazılarını aynı hafta çözebiliyoruz. Özellikle diğer kurumlarla koordinasyon ya da yatırım planlanması gerektiren konular biraz daha uzayabiliyor. Temelini attığımız yerler açıldıkça, projeler hizmete girdikçe, şikayetler en alt düzeye inecektir" diye konuştu.

Üçüncü yıla pastalı kutlama

Belediye Başkanı Ömer Eşki, İletişim Merkezi'nin üçüncü yılına özel olarak hazırlanan pastayı Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurakul Özkan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile birlikte kesti. Başkan Eşki, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiği çalışanlara kukulent çiçeği hediye etti.