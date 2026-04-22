Başkan Önal'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
Başkan Önal'dan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:50
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutlayarak, Atatürk ve kahramanları andı; çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği, millet iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnet, rahmet ve şükranla andıklarını ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 tarihi yalnızca bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlığını ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aradan geçen bir asrı aşkın sürede ulusal egemenliğimizin en güçlü temsili olmuş, demokrasimizin temel taşı olarak varlığını kararlılıkla sürdürmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise onun ne denli ileri görüşlü bir lider olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir. Çünkü çocuklar, yarının teminatı, milletimizin umudu ve geleceğimizin en kıymetli emanetidir."

Önal, kendilerinin de çocukların daha güçlü, mutlu ve aydınlık bir geleceğe hazırlanması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Önal'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Önal'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
