Başkan Önal, Hasta Nakil Hizmeti İçin Teşekkür Eden Sakinini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Önal, Hasta Nakil Hizmeti İçin Teşekkür Eden Sakinini Ziyaret Etti

Başkan Önal, Hasta Nakil Hizmeti İçin Teşekkür Eden Sakinini Ziyaret Etti

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal medyadan hasta nakil hizmetleri için teşekkür eden 70 yaşındaki Ziynet Atlayan'ı evinde ziyaret ederek, bu tür hizmetlerle yaşlı ve engelli vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti.

05.10.2024 12:56  Güncelleme: 13:37
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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kendisine sosyal medya üzerinden hasta nakil hizmetleri için teşekkür ederek, kendisini çay içmeye davet eden ilçe sakini Ziynet Atlayan'ı evinde ziyaret etti. Oğlu aracılığıyla "Bazı kahramanlar pelerin giymez" yorumunu yazan Ziynet Atlayan'a daveti için teşekkür eden Başkan Önal, "Hastaneye ulaşmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza nakil aracımızla destek olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla ilçe sakinlerimizin yanındayız" dedi.

Bayraklı'nın Manavkuyu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık durumu nedeniyle hastaneye gidip gelmekte zorlanan 70 yaşındaki Ziynet Atlayan, Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasta nakil aracı ile evinden alınarak, hastaneye götürülüyor ve işleminin ardından evine getiriliyor.

Bayraklı Belediyesi'nin hasta ve engelli nakil hizmetinden faydalanarak memnuniyetini sosyal medyadan oğlu aracılığıyla dile getiren Ziynet Atlayan, bu kapsamda Başkan Önal'ı çay içmeye davet etti. "Bazı kahramanlar pelerin giymez; zor günlerimizde bizlere yardımcı olan Bayraklı Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz. Sayın Başkan İrfan Önal, annem sizi bir gün çay içmeye davet ediyor, bizzat teşekkür etmek için" mesajından sonra bu daveti geri çevirmeyen Önal, Ziynet Atlayan ve ailesine ev ziyaretinde bulundu.

Samimi aile ortamında gerçekleşen sohbette Atlayan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Önal, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Ziynet teyzemizin bu güzel daveti ve samimi misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Hastaneye ulaşmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza nakil aracımızla destek oluyoruz. Sosyal yardımlarımızla dayanışmamızı büyütüyor ve imkanlarımız dahilinde her alanda yanlarında oluyoruz. Çünkü biz bir aileyiz ve Bayraklı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı Bayraklı ve burada yaşayan ilçe sakinlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Önal, Hasta Nakil Hizmeti İçin Teşekkür Eden Sakinini Ziyaret Etti - Son Dakika

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