Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önge, mesajında, hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşlarından olduğunu belirtti.
Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunulmasında özveriyle görev yaptığını kaydeden Önge, "Hemşirelerimiz, hastaların tedavisinin yanı sıra onlara moral ve umut aşılayarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Başkan Önge'den Hemşireler Haftası Mesajı - Son Dakika
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