Başkan Özdemir'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
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Başkan Özdemir'den Gazetecilere Kutlama

Başkan Özdemir\'den Gazetecilere Kutlama

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerin gününü kutlayarak basının önemine vurgu yaptı.

09.01.2025 14:20
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, Niğde Belediyesi Tabal Gastronomi Evi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

Basının toplumun bilinçlenmesi açısından önemli bir role sahip olduğunu belirten Özdemir, gazetecilerin kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Özdemir, 2019'da borçlu bir belediye aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde belediyemizin borcu bir yıllık gelirimize eşitti. Bugün geldiğimiz noktada borcumuz, sadece bir aylık gelirimizin yarısı kadar. Ayrıca SGK'ya da borcumuz yok. Biz, arsa satan değil, arsa alan bir belediye olduk. Belediyemize ait yeni araziler kazandırarak şehrimize kalıcı değerler katıyoruz. Kale şehrimizin tarihi değerlerinden ve Kale Projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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