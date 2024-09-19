Başkan Özer'den Kanserle Mücadele Eden Ömer Faruk'a Bisiklet Sürprizi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kanser hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Ömer Faruk'a bisiklet sürprizi yaptı. Ömer'i evinde ziyaret eden Özer, sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Esenyurt'ta yaşayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Üstündağ, Belediye Başkanı Ahmet Özer'den bisiklet isteğinde bulundu. Ömer'i evinde ziyaret eden Özer, hem aileden çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı hem de istediği bisikleti hediye etti. Ziyarette Ömer'in ablalarına da içerisinde kırtasiye setinin bulunduğu okul çantalarından hediye edildi.

Ömer Faruk'a verdiği bisiklet sözünü yerine getirdiğini söyleyen Başkan Özer, "Sevgili Ömer'e Allah'tan şifa diliyorum. Ona bir bisiklet sözümüz vardı. Yerine getirdik. Ailemize ayni ve nakdi yardımlarımızı yapıyoruz. Elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.