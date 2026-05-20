Başkan Şara'dan Deyrizor'a Özür

20.05.2026 15:43
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, babasının Deyrizor halkını itham eden sözleri sonrası özür diledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, babası Hüseyin Şara'nın Deyrizor halkına yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle kentin ileri gelenleriyle görüşerek, özür diledi.

Cumhurbaşkanı Şara'nın babası Hüseyin Şara, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, gençlik yıllarında Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşadığı deneyimleri anlatırken, Suriye"de Deyrizor halkına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Hüseyin Şara, "Deyrizorlular, kırsalda yaşayan (Şavaye) insanlardan geri kalmış görünüyor." dedi. Sunucunun, "Deyrizorlular memleketlerini Paris'e benzetiyor." karşılığını vermesi üzerine ise Şara, "Ne Paris'e benziyor ne de başka bir şeye. Bence onlar da Şavayeler gibi, hatta Şavayeler onlardan daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Televizyon kanalında yayımlanan röportajın ardından Deyrizorlular, kent merkezinde bir araya gelerek Hüseyin Şara'nın açıklamalarını protesto etti.

Gerilim üzerine Deyrizor Valisi Ziyad Fevvaz el-Ateş, durumu sakinleştirmek amacıyla bölgenin kanaat önderleri ve ileri gelenleriyle bir araya geldi.

"Babam adına özür dilerim"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, toplantıya telefonla bağlanarak Deyrizor heyetine hitap etti.

Şara, "Aziz Deyrizor halkının başımın üzerinde yeri var. Babamın sarf ettiği bazı kelimeler nedeniyle Deyrizor halkından önce, ben yaralandım. Deyrizor kent merkezi ve kırsalındaki halkımızın köklü geçmişi, bu söylenenlerden çok daha güçlüdür, bunu tartışmaya bile gerek yoktur. Babam adına tüm Deyrizor halkından özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın özür açıklamasının ardından, ülkenin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda cumhurbaşkanına destek gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA

