Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli ile Bir Araya Geldi

30.01.2026 09:45  Güncelleme: 10:38
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, çalışanlarla buluştu. Başkan, şehrin temizliği için yapılan çalışmalara dair bilgi aldı ve emekçilerin özverisini vurguladı.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, personelle kahvaltıda bir araya geldi. Sahada görev yapan emekçilerle sohbet eden Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, güne Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde başladı. Temizlik İşleri personeliyle birlikte kahvaltı programına katılan Şimşek, emekçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda Başkan Şimşek'e, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Gökay Budak ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

"Arkadaşlarımız sayesinde kentimiz her sabah tertemiz uyanıyor"

Başkan Şimşek, şehrin temizliğinin belediyeciliğin en temel hizmet alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Şehzadelerimizin daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha temiz bir kentte hayatını sürdürmesi için büyük bir özveriyle çalışan Temizlik İşleri personelimizle gurur duyuyoruz. Yaz-kış, gece-gündüz demeden emek veren arkadaşlarımız sayesinde kentimiz her sabah tertemiz uyanıyor. Bu emek, bu fedakarlık bizim için çok kıymetli" dedi. Temizlik hizmetlerinin sadece belediyenin değil, tüm kent sakinlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Şimşek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

