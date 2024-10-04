Başkan Tugay, Aliağa Limanları'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Tugay, Aliağa Limanları'nda İncelemelerde Bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa'daki limanlar ve gemi söküm tesislerini inceledi. Aliağa'nın ekonomik potansiyeli üzerinde duran Tugay, ulaşım sorunlarını çözmek için master plan hazırladıklarını açıkladı.

04.10.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi'nin istihdam, üretim ve ticaret merkezi konumunda bulunan Aliağa'da bölge limanları ve gemi söküm tesislerini inceledi. Başkan Tugay, liman bölgesindeki ulaşım sorununun çözümü için master plan hazırladıklarını belirterek, "Aliağa'mızda üretimin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Tugay, ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Ege Bölgesi için büyük önem taşıyan Aliağa limanlar bölgesinde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'inin gerçekleştiği Aliağa'da Başkan Tugay'a Nemport Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Heris, Nemport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Hakan Turunç ve yönetim kurullarının üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç de eşlik etti.

Başkan Tugay, beraberindeki heyetle liman bölgesini denizden inceleyerek, bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Nemport, Petkim, TC Ege, İDÇ, Nemrut, Batı, Ege Çelik, Akçansa limanlarının yanı sıra 22 tesisin bulunduğu Aliağa Gemi Söküm Tesisi'ni, SOCAR ve Tüpraş'ı inceledi. Nemport Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Heris ve Nemport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Hakan Turunç, Başkan Tugay'a işletmeler hakkında bilgi verdi.

Limanların ekonomiye katkısı

İncelemelerin ardından Aliağa bölge limanları ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda Aliağa Limanlar bölgesinin ülke ekonomisi için önemine değinilerek, Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında 2, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 6, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 9 Aliağa firmasının bulunduğu belirtildi. Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat ve ithalat istatistiklerinin de paylaşıldığı sunumda 2023 yılında 21 milyar 831 milyon 403 bin dolar, yani Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 8,5'inin Aliağa limanlarından gerçekleştiği vurgulanırken, 14 milyar 270 milyon 420 bin dolar ithalat rakamı ile Türkiye'deki toplam ithalatın yüzde 3,9'unun Aliağa limanlarından gerçekleştiği bilgisi aktarıldı. Aliağa limanlarının toplam dış ticaret hacminin 36 milyar 100 milyon dolara ulaştığı, Aliağa olarak 7 yıldır dış ticaret fazlası verildiği,  2023 yılında, Aliağa'nın yaratmış olduğu dış ticaret fazlasının 7 milyar 559 milyon dolar, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152,9 olduğu belirtildi.

Ulaşım master planı hazırlanıyor

Sunumun ardından konuşan Başkan Tugay, "Liman bölgesindeki ulaşım sorununun çözümü için ulaşım master planını hazırlıyoruz. Limanlar için lojistik merkezi ile geri stok sahası ve TIR parkına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'ini gerçekleştiren Aliağa'mızda üretimin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Aliağa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tugay, Aliağa Limanları'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tugay, Aliağa Limanları'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement