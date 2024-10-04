Başkan Tugay, Aliağa Limanları'nda İncelemelerde Bulundu

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi'nin istihdam, üretim ve ticaret merkezi konumunda bulunan Aliağa'da bölge limanları ve gemi söküm tesislerini inceledi. Başkan Tugay, liman bölgesindeki ulaşım sorununun çözümü için master plan hazırladıklarını belirterek, "Aliağa'mızda üretimin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Tugay, ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Ege Bölgesi için büyük önem taşıyan Aliağa limanlar bölgesinde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'inin gerçekleştiği Aliağa'da Başkan Tugay'a Nemport Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Heris, Nemport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Hakan Turunç ve yönetim kurullarının üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç de eşlik etti.

Başkan Tugay, beraberindeki heyetle liman bölgesini denizden inceleyerek, bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Nemport, Petkim, TC Ege, İDÇ, Nemrut, Batı, Ege Çelik, Akçansa limanlarının yanı sıra 22 tesisin bulunduğu Aliağa Gemi Söküm Tesisi'ni, SOCAR ve Tüpraş'ı inceledi. Nemport Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Heris ve Nemport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Hakan Turunç, Başkan Tugay'a işletmeler hakkında bilgi verdi.

Limanların ekonomiye katkısı

İncelemelerin ardından Aliağa bölge limanları ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda Aliağa Limanlar bölgesinin ülke ekonomisi için önemine değinilerek, Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında 2, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 6, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 9 Aliağa firmasının bulunduğu belirtildi. Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat ve ithalat istatistiklerinin de paylaşıldığı sunumda 2023 yılında 21 milyar 831 milyon 403 bin dolar, yani Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 8,5'inin Aliağa limanlarından gerçekleştiği vurgulanırken, 14 milyar 270 milyon 420 bin dolar ithalat rakamı ile Türkiye'deki toplam ithalatın yüzde 3,9'unun Aliağa limanlarından gerçekleştiği bilgisi aktarıldı. Aliağa limanlarının toplam dış ticaret hacminin 36 milyar 100 milyon dolara ulaştığı, Aliağa olarak 7 yıldır dış ticaret fazlası verildiği, 2023 yılında, Aliağa'nın yaratmış olduğu dış ticaret fazlasının 7 milyar 559 milyon dolar, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152,9 olduğu belirtildi.

Ulaşım master planı hazırlanıyor

Sunumun ardından konuşan Başkan Tugay, "Liman bölgesindeki ulaşım sorununun çözümü için ulaşım master planını hazırlıyoruz. Limanlar için lojistik merkezi ile geri stok sahası ve TIR parkına ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'ini gerçekleştiren Aliağa'mızda üretimin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağız" dedi.