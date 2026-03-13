İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Yol Emekçileriyle Gece Mesaisinde Buluştu - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Yol Emekçileriyle Gece Mesaisinde Buluştu

13.03.2026 11:11  Güncelleme: 12:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarını inceleyerek çalışan işçilerle sohbet etti. Bayraklı Sevgi Yolu ve Buca Uğur Mumcu Caddesi'ndeki projeleri yerinde gördü.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehirde kesintisiz devam eden saha çalışmalarını incelemek üzere gece yarısından sonra görevi başındaki işçileri ziyaret etti. Başkan Tugay, gece mesaisine Bayraklı Sevgi Yolu'nda başladı, ardından Buca Uğur Mumcu Caddesi'nde devam eden asfalt serimi ve yol yenileme çalışmalarını inceledi. Tugay, gece boyunca çalışan işçilerle sohbet etti, birlikte yorgunluk çayı içti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Güzel İzmir Hareketi'nin Bayraklı Sevgi Yolu çalışmalarını ve Buca Uğur Mumcu Caddesi'ndeki asfalt serimini sabaha karşı yerinde inceledi. Başkan Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve İZBETON yetkilileri eşlik etti. Büyük bölümü gece saatlerinde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi alan Başkan Tugay, sahada emek veren personelin molasına katılarak çay içti, sohbet etti. Gece mesaisini saat 01.00'de Bayraklı Sevgi Yolu ile başlatan Başkan Tugay, ardından Buca Uğur Mumcu Caddesi'ne uğradı. Burada da çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, ekiplere kolaylıklar diledi.

Bayraklı Sevgi Yolu baştan sona yenileniyor

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanı kapsayan Bayraklı Sevgi Yolu'nda yürütülen çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında yağmur suyu, içme suyu ve diğer kurumlara ait altyapı hatları yenileniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise eş zamanlı olarak zeminler betonlanıyor. Proje kapsamında toplam 5 bin 800 metrekare granit kaplama ve 260 metrekare podima kaplama yapılması planlanıyor. Kullanılan sentetik içerikli özel zemin çözümü sayesinde hem dayanıklılığı yüksek hem de kullanım ömrü uzun bir yüzey oluşturulması hedefleniyor.

Bayraklı Sevgi Yolu Sokak Düzenleme Projesi kapsamında bölgeye yakın konumda bulunan Smyrna Höyüğü'ndeki arkeolojik buluntular ve motiflerden ilham alındı. Podima zemin kaplamalarında kullanılan desenler, antik Smyrna kazılarında ortaya çıkarılan bezemelerin modern bir yorumunu yansıtacak. Proje tamamlandığında Sevgi Yolu; saksılı yeşil alanları, oturma ve dinlenme noktaları, modern kent mobilyaları ve yenilenen aydınlatma sistemiyle vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği estetik bir yaşam alanına dönüşecek. Yaya öncelikli ticaret aksı olarak düzenlenen 335 metrelik Sevgi Yolu'nun, hem Bayraklı için hem de İzmir için kültürel, tarihi ve ticari açıdan cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Buca'da asfalt yatırımları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt yatırımları kapsamında Buca Uğur Mumcu Caddesi'nde yenileme çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Buca Heykel ile Çevik Bir Meydanı arasında kalan ve her gün on binlerce aracın geçtiği aksta yenileme yapan ekipler, yolu daha konforlu ve güvenli bir hale kavuşturuyor. Uğur Mumcu Caddesi'nin yanı sıra Aydoğdu Mahallesi'nde 1203, 1202 ve 1267 sokakta asfalt seriliyor. Asfalt serimiyle eş zamanlı olarak İZBETON'un yama ekipleri Ufuk Mahallesi ve Göksu Mahallesi'nde belirlenen hasarlı noktaların onarımı için çalışma yürütüyor.

Kaynak: ANKA

