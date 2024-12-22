Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi\'nin Yenilenmesi İçin Talimat Verdi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hasanağa Bahçesi'nin yenilenmesi için talimat verdi. Hasanağa Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Tugay'ın kaykay pistinin yenilenmesi sözü üzerine parktaki gençler kendisine paten gösterisi yaparak teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'da Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yaşayan Parkı'nda incelemelerde bulundu. Saha gezisine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Parkın rehabilitasyonu için talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yürüyüş yolları, sert zemin yenilemeleri, yeşil alanların dönüşümü, oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, spor alanları, park içi hizmet noktaları inceledi. Parkın içinde bulunan tarihi yapıları da inceleyen Başkan Cemil Tugay, yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından Hasanağa Bahçesi'nin yenilenmesi ve rehabilitasyonu için ekiplerle planlama yaptı.

Gençlerden Başkan Tugay'a paten gösterili teşekkür

Hasanağa Bahçesi turunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, talep ve önerileri dinledi. Ardından parktaki kaykay pistinde inceleme yapan Tugay, alandaki gençlerle sohbet etti. Kaykay pistinin daha modern bir yapıya kavuşması için gençlerden fikir alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, gençlerin taleplerini değerlendirerek alanın dönüşümü için talimat verdi. Başkan Tugay'dan söz alan gençler ise kendisine teşekkür için paten gösterisi yaptı.

Fırat Yaşayan Parkı turu

Başkan Cemil Tugay Hasanağa Bahçesi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Fırat Mahallesi'nde hizmete açtığı Fırat Yaşayan Parkı'nı inceledi. Parkın genel yapısı ve bölümleri hakkında ekiplerden bilgi alan Tugay, parkın sosyal alanlar ve etkinliklerle daha aktif kullanılması için fikir alışverişi yaptı, alanda mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Park malzemelerinin üretildiği atölyeyi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay son olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fırat Fidanlığı Atölyesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda bank, piknik masası, çöp kovası, tanıtım ve uyarı levhaları, ofis mobilyaları, çocuklar için oyuncaklar, kreşlerdeki çocuklar için oyun ve oturma grupları, ofis mobilyaları, uyarı ve tanıtım levhaları, tabelalar üreten atölyenin tüm birimlerini gezdi. Atölyede kent konforunu ve estetiğini artıracak yeni ekipmanların üretilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.