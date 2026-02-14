İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Seferihisar\'da Üretici, Balıkçı ve Deniz Emekçileriyle Buluştu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Seferihisar ziyaretinde üretici, balıkçı ve deniz emekçileriyle bir araya geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi, Akarca Balıkçı Barınağı, Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Teos Yat ve Yelken Kulübü ziyaret edildi.

Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi ve Akarca Balıkçı Barınağı'nda kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan balıkçılarla buluşan Başkan Tugay, balıkçıların yaşadığı sorunları dinledi. Kıyı balıkçılığının hem yerel ekonomi hem de sürdürülebilir gıda açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ölçekli balıkçıların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Tugay, "Kıyı balıkçılığı bu kentin kültürüdür, emeğidir. Alın teriyle denizden geçimini sağlayan balıkçılarımızın sorunlarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Üreten, emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kooperatifler üreticinin gücüdür"

Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de ziyaret eden Başkan Tugay, kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek üreticilerin yaşadığı sorunları, maliyet baskılarını ve beklentileri dinledi. Tarımın Seferihisar için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Tugay, kooperatiflerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Tugay, "Kooperatifler üreticinin gücüdür. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, üreticiyi ayakta tutmak için dayanışmayı büyütmek zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz" diye konuştu.

Teos Yat ve Yelken Kulübü'nde Deniz Sporları masaya yatırıldı

Tugay ve beraberindeki heyet program kapsamında Teos Yat ve Yelken Kulübü'nü de ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve üyeleriyle yapılan görüşmede deniz sporlarının geliştirilmesi, altyapı ihtiyaçları ve kulübün talepleri ele alındı. Denizle iç içe bir kent olan Seferihisar'da sporun ve deniz kültürünün desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yetişkin: "Seferihisar'da emeğin yanında güçlü bir dayanışma var"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. Yetişkin, "Balıkçımızdan çiftçimize, kooperatiflerimizden deniz sporlarıyla uğraşan emekçilerimize kadar herkesin sesi duyuluyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Seferihisar'da üreticinin ve emeğin yanında durması bizlere güç veriyor. Seferihisar'ın en önemli geçim kaynakları olan kıyı balıkçılığı ve tarımsal üretimi birlikte güçlendireceğiz. Sorunları yerinde dinleyen, çözüm için birlikte hareket eden bu anlayışı büyüterek sürdüreceğiz" dedi.