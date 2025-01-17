Başkan Tuncer, Çevlik İlkokulu Öğrencilerinin Karne Sevincine Ortak Oldu

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Çevlik İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Çocuklarla bir araya gelen Başkan Tuncer, onlara hediyeler verdi, karnelerini takdim etti.

Sömestir tatili öncesi Çevlik İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Tuncer, öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenlerle de buluştu. Başkan Tuncer, eğitime verdikleri emek ve özveri için öğretmenlere teşekkür ederek, ilçede eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Mahalle muhtarıyla birlikte çocuklarla oyunlar oynayan ve keyifli zaman geçiren Başkan Tuncer, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Tuncer, "Sevgili çocuklar, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Tatilinizi güzel anılar biriktirerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmenizi diliyorum. Sizi çok daha güzel bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Hep birlikte Mezitli'yi eğitimde örnek bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.