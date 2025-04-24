Başkan Turgut, Esnafı Ziyaret Etti ve Ortak Akıl Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Turgut, Esnafı Ziyaret Etti ve Ortak Akıl Vurgusu Yaptı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnaf Türkan Ada'yı ziyaret ederek, halkın görüş ve taleplerine önem verdiklerini belirtti. Esnafla birlikte kahvaltı yapan Turgut, projelerin istişare ile yürütüleceğini vurguladı.

24.04.2025 15:52
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(MERSİN)- Silifke Belediye?Başkanı Mustafa Turgut, esnaf Türkan Ada'yı ziyaret etti. Burada diğer esnafla da bir araya gelen Turgut, "Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahvaltısını Göksu Mahallesi'nde bulunan Türkhan Sıkma Börek Evinde esnafla birlikte yapan Belediye?Başkanı Mustafa Turgut, "Esnafımızla daima iç içeyiz" dedi. Turgut, esnafa belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler vererek, talep ile sıkıntıları yerinde ve zamanında değerlendirdiklerini belirtti. Esnaf ise, kent geneli yapılan hizmetler ve caddeleri ile ilgili önerilerini aktardılar. Turgut, kente yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem verdiklerini dile getirdi.

"Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır"

Başkan Turgut, "Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır. Bunun yanında yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Turgut, Esnafı Ziyaret Etti ve Ortak Akıl Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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