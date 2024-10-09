Başkan Türkmen, Kemalpaşaspor Takımını Antrenmanda Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, önümüzdeki günlerde sezonun ilk karşılamasına çıkacak olan Kemalpaşaspor Futbol Takımı sporcularını Kemalpaşa Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman sırasında ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcularla sohbet eden ve baklava ikramında bulunan Başkan Türkmen'e, Kemalpaşaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Antrenman sahasında sporcularla yakından ilgilenen Başkan Türkmen, onlarla tek tek sohbet etti. Sporcuların disiplinli çalışmasını takdir eden Türkmen, futbolun bir takım oyunu olduğunu vurguladı. Başkan Türkmen, "Sizler Kemalpaşa'nın gururusunuz. Her birinize başarılar diliyorum. Bu sezonun sizin için hem kişisel hem de takım olarak büyük başarılar getireceğine inanıyorum. Futbol, bireysel yeteneklerin yanı sıra takım ruhunun da başarıya götürdüğü bir spor. Her birinizin yeteneği çok değerli, ancak sahada birlikte hareket ettiğinizde gerçek başarıya ulaşırsınız. Birbirinize güvenerek oynadığınızda, daha güçlü ve yenilmez bir ekip olursunuz" dedi.

Başkan Türkmen, konuşmasının ardından sporculara moral vermek amacıyla baklava ikram etti. Baklava ikramından sonra, sahadaki antrenmanı izlemek üzere teknik ekiple beraber tribüne geçti. Takımın çalışmasını dikkatle takip eden Başkan Türkmen, sporcuların performansını ve takım içi uyumunu gözlemledi.