Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Özel Sporcuları Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı sporcuları, teknik ekibi ve yöneticilerini ağırladı. Ünlüce, "Sporcularımızın hedeflerine ilerledikleri bu yolculukta yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birine yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı'nın yöneticilerini, sporcularını ve teknik ekibini konuk etti.

Ziyarette sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu dile getiren Ünlüce, "Disiplinleri, mücadeleleri ve elde ettikleri başarılarla ülkemizi ve Eskişehir'imizi gururla temsil eden sporcularımız, hepimiz için çok kıymetli birer örnek" dedi.

Başarıların yalnızca sporcuların değil, ailelerin, antrenörlerin ve kulüp yöneticilerinin ortak emeğinin sonucu olduğuna dikkati çeken Ünlüce, bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür etti.

Paralimpik ve Deaf Yüzme Takımı sporcularının önlerinde önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlar bulunduğunu belirten Ünlüce, "Sporcularımızın hedeflerine ilerledikleri bu yolculukta yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birine yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.