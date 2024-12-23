Başkan Ünlüce, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İlçelerin Gelişimine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İlçelerin Gelişimine Vurgu Yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin muhtarları ile toplantı düzenleyerek, bütçe imkanları doğrultusunda ilçeleri geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Muhtarlar, gösterdiği ilgi için Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti.

23.12.2024 15:27
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin mahalle muhtarları ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Ünlüce, "Belediyemizin bütçe imkanları ölçüsünde ilçelerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. İlçelerimiz gelişirse gençlerimiz köylerini ve ilçelerini terk etmezler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin mahalle muhtarları ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Soner Bostancı da katıldı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, Eskişehir genelindeki muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurguladı.

"Belediyemizin bütçe imkanları ölçüsünde ilçelerimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

Başkan Ünlüce, toplantıda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelere yönelik hizmetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti. Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin verimli topraklarına dikkat çeken Başkan Ünlüce, "Sakarı Vadisi'nin bereketli topraklarının muhtarları ile bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Bölgenin zeytincilik potansiyelini desteklemek amacıyla Dorlion markasını hayata geçirerek bölgeye önemli bir değer kazandırdık. Belediyemizin bütçe imkanları ölçüsünde ilçelerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. İlçelerimiz gelişirse gençlerimiz köylerini ve ilçelerini terk etmezler" dedi.

Muhtarlar ise Başkan Ünlüce'ye gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek İlçelerin Gelişimine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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