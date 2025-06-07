Başkan Ünsal, Taksi Şoförleriyle Bayramlaştı ve İletişimi Güçlendirecek Projeler Açıkladı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, taksi duraklarına bayram ziyareti yaptı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yöneticileri ile birlikte altı farklı durağa konuk olan Başkan Ünsal, kahve ve şekerleme armağan etti, emekçilerle tek tek bayramlaştı. Taksi şoförlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Ünsal, hizmetlerini iyileştirme noktasında esnafın görüşlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Hızlı çözüm için iş birliği

Özellikle sokaklardaki sorunlar konusunda iş birliği yapmak istediklerini belirten Başkan Yıldız Ünsal, bu amaçla taksi duraklarının başkanları ile bir WhatsApp grubu kuracaklarını dile getirdi. Şoförlerin yollarda karşılaştıkları sorunların bu kanaldan belediyeye aktarılmasını isteyen Ünsal, bu sayede iletişimi hızlandıracaklarını ve vakit kaybetmeden ihtiyaçlara çözüm sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca Başkan Ünsal, Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın ortak projesiyle, memnuniyet anketleri hazırlayıp taksilere koyacaklarını ifade etti.

"Gözümüz kulağımızsınız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bayram dolayısıyla ziyaret ettiğimiz taksi duraklarında bizleri misafirperverlikle karşılayan esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Sokaklardaki gözümüz kulağımız olan taksi emekçileri bizler için çok kıymetli. Önümüzdeki süreçte güzel projelerle daha yaşanabilir bir Karşıyaka için iş birliği yapacağız. Kuracağımız WhatsApp grubu ile aramızdaki iletişimi çok daha güçlü hale getireceğiz. Buraya iletilecek sorunlar Çözüm Merkezimize aktarılacak ve ilgili birimlerimizin hızla müdahale etmesi sağlanacak.