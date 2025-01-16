Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nin Tahliye Sorununu Ele Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nin Tahliye Sorununu Ele Aldı

Geniş Video İzle

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye tebligatı gönderilen Kızılarık Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sorunun çözümünün vakıf arazilerinin hazineye devredilerek mahalle sakinlerine satılması gerektiğini belirtti.

16.01.2025 13:53  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tahliye tebligatı gönderdiği Kızılarık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bu sorunun çözümü, Vakıflar'a ait arazilerin hazineye devredilerek mahalle sakinlerine satılmasından geçiyor" dedi.

Başkan Uysal, evlerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye tebligatı gönderilen Kızılarık Mahallesi sakinleriyle Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda buluştu. Uysal, 2014 yılından bu yana vakıf arazileriyle ilgili çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ancak bu girişimlerin belediye kanalıyla engellendiğini ve sorunun bu noktaya ilk kez taşındığını kaydetti.

Başkan Uysal, çözüm önerisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Sorunun çözümü çok açıktır. Vakıflar'a ait bu arazilerin hazineye devredilmesi ve hazine tarafından mahalle sakinlerine satılması gerekiyor. Belediyemizin yetkisi dahilinde olan 129 parseli sizlere kazandırdık. Ancak diğer alanlarda belediye olarak yetkimiz bulunmuyor. Bu konu, genel siyasetin çözüm üretmesi gereken bir mesele. Bizim görevimiz, sizlerin haklarının korunması ve bu süreçte mağdur olmamanız için gerekli duruşu sergilemektir."

Uysal, toplantının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve yeni kurulan Kızılarık Barınma Hakkı Bürosu'nu ziyaret etti.

Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi\'nin Tahliye Sorununu Ele Aldı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Güncel, Yaşam, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nin Tahliye Sorununu Ele Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nin Tahliye Sorununu Ele Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.