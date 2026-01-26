Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Selden Zarar Gören Mahalle Sakinlerine Ziyaret - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Selden Zarar Gören Mahalle Sakinlerine Ziyaret

26.01.2026 12:50  Güncelleme: 14:33
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası sel baskını yaşayan Gebizli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, ailelerin ihtiyaçlarını dinleyerek, gerekli desteklerin sağlanması için talimat verdi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel baskını yaşanan Gebizli Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sel baskını yaşanan Gebizli Mahallesi sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Uysal, afetin ardından yaşanan sorunlara ilişkin bilgi aldı, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Uysal, ilgili birimlere gerekli çalışmaların hızlandırılması ve gerekli desteklerin gecikmeden sağlanması yönünde talimat verdi.

Muratpaşa Belediyesi diğer yandan su baskınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmalarını da başlattı. Belediye Aşevi tarafından bölgede sıcak yemek dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteği sağlandı.

Sosyal yardımların yanı sıra belediye ekipleri mahallede su tahliye, temizlik ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: ANKA

