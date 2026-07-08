Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Yeni Kuşak Turizme Hazırlanmak Zorundayız" - Son Dakika
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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Yeni Kuşak Turizme Hazırlanmak Zorundayız"

08.07.2026 13:31  Güncelleme: 14:37
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Zirvesi'nde yeni kuşak turistlerin deneyim ve otantiklik aradığını belirterek, Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını teknolojiyle buluşturup sürdürülebilir turizme hazırlanması gerektiğini vurguladı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen Kaleiçi Zirvesi'nde, turizmde dünyanın yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Yeni kuşak turistin beklentileri değişti. Elimizdeki mücevherin kıymetini bilmek ve yeni kuşak turizme hazırlanmak zorundayız" dedi.

Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nin geleceğinin ele alındığı zirveye, Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Zirvede sürdürülebilir turizm, tarihi mirasın korunması ve Kaleiçi'nin geleceği masaya yatırılırken, Başkan Uysal konuşmasının odağına yeni kuşak turizm anlayışını koydu.

YENi KUŞAK TURİST

Turizm anlayışının hızla değiştiğini belirten Başkan Uysal, artık turistlerin yalnızca konaklama değil, yaşanmışlık ve deneyim aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni kuşak turistler özel ağırlanmayı değil, yaşadıkları kentin doğal dokusunun bir parçası olmayı istiyor.Onlara bunu hissettirecek otantik, bireysel destinasyonlar oluşturabilmemiz gerekiyor. Bunun yanında teknolojik olanakları da sunmalıyız. Antik kentlerimizi yapay zeka destekli görsel uygulamalarla deneyimleyebilecekleri altyapıyı kurmak zorundayız. Yeni kuşak turizme hızla hazırlanmalıyız."

KALEİÇİ EN DEĞERLİ MÜCEVHER

Kaleiçi'nin Antalya'nın sahip olduğu en önemli tarihi ve kültürel değerlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, bu mirasın doğru yönetildiğinde kentin uluslararası rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Bambaşka bir turizm anlayışının geliştiğine dikkati çeken Uysal,  şöyle devam etti:

"Bu dönüşüm belediyenin tek başına yapacağı birkaç uygulamayla gerçekleşmez. Şehirlerimizi topyekün yeni turizm anlayışına hazırlamamız gerekiyor. Elimizdeki mücevher de fena değil; onun kıymetini bilmeli, dünyaya çok daha güçlü sunabilmeliyiz."

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

Turizmin sürdürülebilirliğinde güvenliğin temel unsur olduğuna da işaret eden Başkan Uysal, otellerde yakalanan güvenlik standardının tarihi kent merkezlerine ve antik alanlara da taşınması gerektiğini belirtti.

Uysal, Kaleiçi gibi tarihi merkezlerin, otantik yaşamı koruyan, dijital teknolojilerle zenginleştirilmiş ve ziyaretçiye deneyim sunan destinasyonlara dönüşmesinin Antalya'nın gelecekteki turizm başarısının anahtarı olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Yeni Kuşak Turizme Hazırlanmak Zorundayız' - Son Dakika

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