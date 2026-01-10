Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Kızılağaç Mahallesi'ne Geçmiş Olsun Ziyareti

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 8 Ocak akşamı ilçede meydana gelen hortumdan etkilenen Kızılağaç Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Kızılağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Vekili Çiçek'e belediye meclis üyeleri ile CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar da eşlik etti. Çiçek ve beraberindeki heyet, hortumdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kızılağaç Mahallesi'nde vatandaş ve esnaf ziyaretleri de yapan Vekil Çiçek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak afetin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiklerini, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Çiçek, benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, "Manavgat Belediyesi olarak zor zamanlarda da vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.