Başkan Yazıcıoğlu Gezirlik Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Yazıcıoğlu Gezirlik Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Yazıcıoğlu Gezirlik Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Gezirlik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, projeleri takip etti.

10.02.2025 14:49
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle birlikte Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret eden Yazıcıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Yazıcıoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Gezirlik Mahallesi ile ilgili hazırlanan çalışmanın kısa sürede tamamlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildiğini belirtti. Sürecin Ankara'daki takipçisinin ise Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut olduğunu vurguladı.

Yücel Bulut'un, Tokat'a yönelik projelerde önemli bir rol üstlendiğini belirten Yazıcıoğlu, "MHP Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut ve Cumhur İttifakı ortağı milletvekillerimizle birlikte Ankara'da sürecin takipçisiyiz. Gezirlik Mahallesi için hazırlanan projenin hayata geçecek olması noktasında Sayın Bulut'un büyük katkıları bulunuyor. Sayın Milletvekilimizle birlikte bakanlıklarla ilgili Tokat'ın her köşesindeki projelerin hızla tamamlanması için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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