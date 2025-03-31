Başkan Yıldız, 80 Yaşındaki Sabri Amca'nın Evini Yenileyerek Bayramda Yanında Oldu - Son Dakika
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Başkan Yıldız, 80 Yaşındaki Sabri Amca'nın Evini Yenileyerek Bayramda Yanında Oldu

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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 80 yaşındaki Sabri Yıldırım'ın evini yenileyerek ona yeni bir yaşam alanı sundu. Bayram kahvaltısında bir araya gelen ikili, sıcak bir dostluk örneği sergiledi.

31.03.2025 10:48  Güncelleme: 11:29
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, evinin tadilatı yaptırılan ve tüm gereksinimleri karşılanan 80 yaşındaki Sabri Yıldırım ile bayram kahvaltısında bir araya geldi. Verdiği sözü bayram öncesinde gerçeğe dönüştürmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yıldız, "Yeni yuvasının ilk kahvaltısını, bayram sabahını onunla geçirmekten mutluyum" dedi.

Başkan Yıldız ile eşi Gamze Yıldız, Sabri Yıldırım'ın evinin çatısından mutfağına, tuvaletinden bahçesine her yeri yenileyerek sağlam ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturdu. Sabri Amca'nın daha rahat, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için eve yepyeni eşyalar alındı. Yıldız'ın Selanikli Sabri Yıldırım'ın yenilenen evine armağanları ise Atatürk fotoğrafı ve çerçeveli besmele oldu. Heyecanı gözlerinden okunan Sabri Amca, sadece yenilenen evinin sevincini değil, aynı zamanda bayramı yalnız karşılamamanın mutluluğunu da yaşadı.

Yıldırım, Yıldız'ın hazırladığı kahvaltıyı koyu bir sohbetle renklendirdi. Çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Sabri Amca'yı ilgiyle dinleyen Yıldız Ailesi, çocuklarıyla birlikte kendisini yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

Başkan Yıldız, "Çatısı akıyordu, mutfağı ve banyosu kullanılamaz haldeydi. Her insanın insan gibi yaşama hakkı var. Sabri Amca'nın yalnızlığına ve bu hakkına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Verdiğim sözü tutmaktan duyduğum mutluluğun, onun bu mutluluğunu görmenin tanımı yok" diye konuştu.

Hayatın içinde Sabri Amcaların olduğunu ve onların verdiği yaşam mücadelesine kayıtsız kalınamayacağını belirten Yıldız, "Onlar tarih, yaşayan çınarlarımız. Hiç kimse böyle bir yaşamı hak etmez. Elimizi uzatırken bir an bile tereddüt etmedik. Bu hikaye; sadece bir kişinin değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve büyük bir aile olmanın hikayesidir. Sabri Amca artık yalnız değil. Hepimizin, Çiğli'nin amcası ve babası" ifadelerini kullandı.

Yeni evinde huzur dolu günler geçireceğini söyleyen Sabri Amca ise "Bunca yıldır böyle bir mutluluk yaşamadım. Onun, ilk geldiğinde kirli, sert divanıma, yanıma oturduğunda iyi bir insan olduğunu, tepeden bakmadığını anlamıştım. Sağ olsun, sayesinde hiç hayal bile etmediğim bir şey oldu. Arkadaşlar evi arı gibi kısa zamanda bu hale getirdi. Bu bayram sabahı da beni yalnız bırakmadılar. Başkanım da, Gamze kızımız da sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Yıldız, 80 Yaşındaki Sabri Amca'nın Evini Yenileyerek Bayramda Yanında Oldu - Son Dakika

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