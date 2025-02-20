Başkan Zeyrek, Irlamaz Çayı’ndaki Temizlik Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Zeyrek, Irlamaz Çayı’ndaki Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu İlcisi'nde Irlamaz Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasını yerinde inceleyerek, bölgedeki mesire alanlarının yeniden aktif hale getirilmesi ve altyapı güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

20.02.2025 17:22  Güncelleme: 20:42
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu İlçesi Irlamaz Çayı'nda başlayan temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek Irlamaz Vadisi'nin birinci etabındaki rekreasyon alanının yeniden aktif hale getirilmesi için çalıştıklarını, ikinci etap için de hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu ilçesi Irlamaz Çayı'nda Atatürk Mahalle Muhtarı Seydi İnce, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Onur Bircan, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Kıran, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Özgür Avşar, Bircan Kaynak, Bülent Çamur, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Tekin Çakmak ve teknik personel eşlik etti.

"Havaların güzelleşmesiyle Irlamaz'ın birinci etabındaki mesire alanlarını yeniden açmış olacağız"

Başkan Zeyrek çalışma alanında yaptığı açıklamada, "Buradaki mahalleler seçimden seçime akla gelen mahalleler. Ama biz, seçildiğimizden sonra da buradayız. Irlamaz Deresi'nin temizliğinin ilk 1 kilometrelik bölümünü bitirdik. Şu anda ikinci 1 kilometrelik bölümdeyiz. Birinci etabı geçen gün dolaştım. Oradaki tuvaletlerimiz, piknik masalarımız gerçekten çok eskimiş ve artık hizmet veremez halde. Şu anda orasının tadilat ve tamiratlarını yapıyoruz. Havaların güzelleşmesiyle Irlamaz'ın birinci etabındaki mesire alanlarını yeniden açmış olacağız. Orada yıkık duvarlar gördüm. Kopuk teller var. Bunların hepsinin tamiratını yapıyoruz. Irlamaz'ın ikinci etabı seçim boyunca verdiğim sözlerden bir tanesiydi. Ağaçların kuruduğunu görüyoruz. Damlama sistemi ile birlikte oradaki ağaçlarımızı yaşatmak ve yeşertmek istiyoruz. İkinci etabı da iki bölüme böldük. İkinci etabın ilk bölümünde bu yaz itibarıyla yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları başlayacak. Görev sürecimde de ben Irlamaz'ın ikinci etabını da komple tamamlamak istiyorum" dedi.

"Öncelikle altyapımızı sağlamlaştıracağız, derelerimizi temizleyeceğiz"

Başkan Zeyrek altyapısıyla dere yataklarıyla dirençli bir kent inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, "Burada bir sel taşkını olsaydı, ondan sonra mı gelseydik. Bazı felaketlerin öngörüyle önüne geçmek için biz bu dere temizliklerini yapıyoruz. Altyapı hizmetlerini bundan dolayı yapıyoruz. Öncelikle altyapımızı sağlamlaştıracağız, derelerimizi temizleyeceğiz. Doğal afetlere dirençli bir kent haline getireceğiz. Ondan sonra üstyapıyı inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Buranın temizlenmesi bizim için çok büyük bir olay"

İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli ise "Burada yapılan iş basit gibi görünüyor. Ama buranın temizlenmesi bizim için çok büyük bir olay. İnce düşünceniz için de ekstra teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle biz sizin buradaki bütün problemleri bitireceğinize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Mahalle Muhtarı Seydi İnce ile Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel de mahallerini güzelleştirecek projelere hayat veren Başkan Zeyrek'e teşekkür etti.

Başkan Ferdi Zeyrek incelemelerin ardından 7 Eylül 1984 SK'yı ziyaret etti. Başkan Zeyrek, yeni teknik direktör Levent Bayraktar ve oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Ferdi Zeyrek, teknik ekibe ve oyunculara hafta sonu oynayacakları Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı için başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek, Irlamaz Çayı’ndaki Temizlik Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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