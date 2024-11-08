Başkan Zeyrek, Manisa'nın Köylerini Ziyaret Ediyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe programlarının ikinci turuna köy ziyaretleriyle başladı. Akhisar'da Yaykın, Hanpaşa ve Göcek köylerini ziyaret eden Başkan Zeyrek, şehrin bin 89 mahalle ve köyünü ziyaret edeceğini söyledi. Zeyrek, "Manisalıları mahalle ve köylerinde ziyaret ederek halkımızı dinleyeceğiz. Sorunlara hep birlikte çözüm bulacağız" diye konuştu.

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri ile Manisalıların sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Zeyrek, ilçe ziyaretlerinin ikinci turuna köy ziyaretleri ile başladı. Başkan Zeyrek, Akhisar'da Yaykın, Hanpaşa ve Göcek köylerinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Başkan Zeyrek'e Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, meclis üyeleri, parti örgütü eşlik etti. Manisa il genelinde bin 89 mahalle ve köyün bulunduğunu belirten Başkan Zeyrek, Manisa'nın her bir mahallesini ve köyünü ziyaret edeceğini belirtti. Zeyrek, "Manisalıları mahalle ve köylerinde ziyaret ederek halkımızı dinleyeceğiz. Sorunlara hep birlikte çözüm bulacağız" dedi.

İlk olarak Yaykın köyünü ziyaret eden Başkan Zeyrek, Muhtar Remzi Özbek ve Yaykınlılarla bir araya geldi. Zeyrek, şöyle konuştu:

"Göreve gelmemizin ardından geçen sürede Manisa'ya daha iyi nasıl hizmet ederiz, sorunları nasıl görürüz diye ilçe ilçe köy köy dolaşıyoruz. Biz Manisa'da yaşayan 1,5 milyon kişi çok büyük bir aileyiz. Ben şehrimi ve şehrimin insanını çok seviyorum. Sizlerle birlikte sorunları yerinde görelim ve yerinde çözelim istiyoruz. bin 89 tane mahalle ve köyümüz var. Her köye tek tek gidip, sorunları yerinde göreceğiz ve çözeceğiz."

Zeyrek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmet sağlanan Hanpaşa köyünü ziyaret etti. Muhtar Mehmet Arıkan ve Hanpaşalılar ile sohbet eden Zeyrek, burada da şunları söyledi:

"Göreve ilk geldiğimde yatırımları nereye yapacağımıza bakmaya başladık. Gördüm ki 400 köyde internet yok, ilk önce köylere internet götüreceğiz dedik. 127 köyde içme suyu hattı yok. Şu anda onlara içme suyu hattı götürmeye başladık. Bize emanet olan parayı halkımız için kullanacağız. Bizim de isteğimiz her zaman için vatandaşın istekleri ve eksikleri noktasında olacak. İnşallah bu bir başlangıç."

Hanpaşalı çocuklar internete kavuştu

Başkan Zeyrek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet hizmetinden yararlanan Hanpaşalı çocuklarla buluştu. Çocuklara internetten memnun olup olmadıklarını soran Başkan Zeyrek, çocuklardan memnuniyet dolu cevaplar aldı. Çocuklar, internet sayesinde derslerini ve proje ödevlerini yaptıklarını dile getirdi. Zeyrek ise "Sizlerin eğitim hayatınıza bir nebze katkı olsun diye bu interneti getirdik. O internette oyun da oynayın tabi ki, eğitiminize katkı sağlayacak çalışmalar da yapın. Araştırmalarınızı yapın. Buradaki yaşam alanınızı daha konforlu hale getirmek istedik. İnşallah faydalı olmuşuzdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek son olarak Göcek köyünü ziyaret etti. Muhtar Erol Kaya ve Göcekliler tarafından meşaleler ve yaren ekibi ile karşılanan Zeyrek, köy meydanına kadar yürüdü. Zeyrek sonrasında yaren ekibi ile birlikte Zeybek oynadı. Manisalıların sorunlarını her zaman yerinde göreceğini vurgulayan Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Artık sen, ben yok, biz varız"

"Sizler bana böyle bir emanet verdiniz. Bu emaneti baş tacı yapmak benim görevimdir. Her sabah 07.30'da başlıyor, gece kaçta bitiyor mesai bilmiyorum. Hiç de şikayetçi değilim. Yorulmadan, yılmadan, çok sevdiğim Manisa'm ve Manisalı hemşerilerim için gece gündüz çalışmaya her zaman devam edeceğim. Artık sen, ben yok, biz varız. Artık devletimizin bize emanet ettiği parayı halk için harcama vaktidir. Halk için harcamak için de Göcek'e gelmek gerekiyor. Göcek'in sorunlarını görmek, bilmek gerekiyor. Bütün köyleri tek tek dolaşmak gerekiyor ki sorunu yerinde görelim, ekiplerimizle birlikte çözümü yerinde bulalım. Şu anda ücretsiz bir şekilde köylerimize internet götürüyoruz. Evlatlarımıza o internetle online dershane hizmeti sunuyoruz."