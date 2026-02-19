Başkanlara Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Başkanlara Rüşvet Davası Devam Ediyor

19.02.2026 11:01
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında savunmalar alınıyor, 167 sanık yargılanıyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, duruşma 4'üncü haftasında devam etti. Bugün aralarında Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 167 tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti. Tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşma bugün sanık Gökçe Aktaş'ın savunmasının alınmasıyla başladı.

