Başkent Riyad'da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu

Başkent Riyad'da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri, Husilerin hedefindeki başkent Riyad'da duyuldu.
Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?