Başkent Güzel Sanatlar Sergisi, Çağdaş Sanatlar'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Başkent Güzel Sanatlar Sergisi, Çağdaş Sanatlar'da Ziyarete Açıldı

20.06.2026 13:43  Güncelleme: 15:08
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Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan Yıl Sonu Sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergi 27 Haziran'a kadar görülebilecek.

(ANKARA)- Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yıl Sonu Sergisi", Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yıl sonu sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergiye; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kaan Yüksel, Çankaya Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Torunoğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hakan Turgut, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAŞKAN HÜSEYİN CAN GÜNER'E TEŞEKKÜR

Sergide konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Başkent Üniversitesi olarak biz bu ülkemiz için varız. Yaptığımız her şey bu ülke için. Bizim görevimiz bu. Bu ülkemizin ay yıldızlı bayrağını dünyanın her yerinde, en tepede dalgalandırmaktır" dedi. Başkan Hüseyin Can Güner'e ev sahipliği için teşekkür eden Haberal, "Öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Tabii o öğrencilerimizin anne ve babalarına, velilerimize de teşekkür ediyorum. Güven çok önemlidir değerli arkadaşlar. Ben diyorum ki 'Bize güveniniz, inanınız.' Bileceksiniz ki Başkent Üniversitesi olarak yaptığımız her şey bu ülke için, bu ülkenin insanı için ve bu ülkenin geleceği içindir. Onun için hepinize, hepinize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve konuklar, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin dört yıllık emeklerinin ürünü olan sergiyi birlikte gezdi. Sanatçı adayı öğrencilerin ortaya çıkardıkları sergi, 27 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkent Güzel Sanatlar Sergisi, Çağdaş Sanatlar'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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