Başkente gelen besiciler hayvanlarını satışa çıkardı - Son Dakika
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Başkente gelen besiciler hayvanlarını satışa çıkardı

Başkente gelen besiciler hayvanlarını satışa çıkardı

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşları bekliyor. Sincan'daki Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cevat Kızılkaya, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini belirtti. Veteriner hekimler ve zabıta ekipleri, pazar alanlarında kesim işlemlerini denetliyor. Vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içerisinde yerine getirebilmeleri için gerekli tesislerin belediye tarafından sağlandığı da vurgulandı. Besicilik yapan Şeref Can ise kurbanlık alımlarının son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi.

25.05.2024 10:41
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Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşları bekliyor.

Sincan'daki Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

"Ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor"

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cevat Kızılkaya, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kızılkaya, "7/24 esasına göre çalışan veteriner hekimlerimiz ile zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Sincan'daki 2 pazar alanında 4 farklı lokasyonda son teknoloji kesim aletleriyle donatılmış, konusunda uzman kasaplarımızla kesim işlemlerimiz de yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık 1500 kurban kesimi belediyemiz tarafından tamamlanmaktadır." dedi.

Pazar alanlarında vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içerisinde yerine getirmeleri için çalıştıklarını belirten Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Sincan ilçe sınırları içinde 2 farklı noktada yılda bir kere kullanılan ve bir ay süren kurban pazar alanında esnaflarımız ve vatandaşlarımızın kullanabilmeleri için kantin, mescit, duş ile tuvaletler belediyemiz tarafından tesis edilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın huzur ve güvenle kurban kesim ibadetlerini yerine getirmek için çalışmalarımız da aralıksız devam edecektir."

"Küpesiz hayvanlar alınmamalı"

Veteriner hekim Merve Nur Yanık da kurbanlıkların kesim gününe kadar sağlıklı olup olmadıklarını kontrol ettiklerini belirterek, "Kurban alanında görevli veteriner hekimi arkadaşlarımla pazar alanında hayvanlarla ilgili herhangi bir probleme müdahale edebilmek için 24 saat görev yapıyoruz. Özellikle hasta ve eksik belgeleri olan hayvanların girişine izin vermiyoruz." diye konuştu.

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Yanık, şunları kaydetti:

"Kurbanlıkların dış görünüşünde herhangi bir yarası veya boynuz kırığı olmaması, topallamaması gerekmektedir. Bazen buraya gelen hayvanlar, sağlıklı olsa bile burada hastalanabiliyor. O hayvanların tespitini yapıp karantina bölgemizde tedavisini yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de hayvanların kulak küpeleri. Küpesiz hayvanlar alınmamalı. Küpesi olan hayvanların hastalanması durumunda devlet tarafından tutarları geri ödenecek. Diş konusuna da dikkat edilmesi gerekiyor. 'Kapak atmış' denilen olayda dişlerin çıkmış olması gerekiyor. Bu konularda tereddütte kalmış vatandaşlarımız bizlere pazar alanında ulaşabilirler."

"Kurbanlık alımını son güne bırakmayın"

Tokat'ın Turhal ilçesinde besicilik yapan Şeref Can, satmak için 171 büyükbaş hayvan getirdiğini belirtti.

Her bütçeye uygun kurbanlıkların olduğunu ifade eden Can, "Büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama 100 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. Talep çok olduğu için vatandaşlarımız kurban alımlarını son güne bırakmasın." dedi.

Kaynak: AA

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