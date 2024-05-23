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Başkenti dolu vurdu: Polatlı'da etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

ANKARA - Ankara Polatlı'da etkili ola dolu yağışı nedeniyle bazı tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Polatlı'da öğle saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı nedeniyle ekili olan tarım arazileri zarar gördü. İlçedeki sağanak nedeniyle de bazı mahallerde sel meydana geldi. Taşkın ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.