Başkentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.

Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.