Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika