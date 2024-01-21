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Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Keçiören ilçesinde bulunan bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan tartışma, komşu aileler arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Komşu aileler arasında daha önce de gürültü nedeniyle tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
21.01.2024 - 01:47,
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Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Olay, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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