Başkentte komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.