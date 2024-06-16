Başkentte Kurban Bayramı'nda Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk

Başkentte, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
Bayram namazının ardından belediyelere ait kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi.
Kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı.
Kurbanlığı almak için son günü bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların hepsini elden çıkarmak isteyen satıcılar, bayramın ilk gününde pazarlıkların daha sıkı geçtiğini belirterek, fiyatları düşük tuttukları değerlendirmesinde bulundu.
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