Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.???????
Son Dakika › Güncel › Başkentte Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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