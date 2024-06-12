Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, Keçiören'deki bir inşaatta saklanırken polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti ve adliyeye sevk edilecek.

12.06.2024 21:01
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Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli saklandığı inşaatta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Haziran'da, Sincan'daki evde M.P ile eşi Lale P. tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.P, eşi Lale P'yi makas darbeleriyle öldürdü.

Olayın ardından kaçan M.P'yi arama çalışması başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Keçiören'deki bir inşaatta saklandığını belirledi.

İnşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını, evde bulunan makasla eşini öldürdüğünü, suç aletini de evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

M.P, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Keçiören, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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