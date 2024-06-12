Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli saklandığı inşaatta yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 10 Haziran'da, Sincan'daki evde M.P ile eşi Lale P. tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.P, eşi Lale P'yi makas darbeleriyle öldürdü.
Olayın ardından kaçan M.P'yi arama çalışması başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Keçiören'deki bir inşaatta saklandığını belirledi.
İnşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını, evde bulunan makasla eşini öldürdüğünü, suç aletini de evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.
M.P, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › Güncel › Başkentte tartıştığı eşini makas darbeleriyle öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?