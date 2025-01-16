Basketbolcu Ölümünde Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Basketbolcu Ölümünde Sürücü Tutuklandı

Emre Ali Önder, Datça'da basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduktan sonra tutuklandı.

16.01.2025 17:19
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Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sürücü Emre Ali Önder, yakalama kararının ardından yeniden tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Önder'in, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in yakalanması için karar çıkardı.

İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Önder, işlemlerinin ardından Muğla Kapalı Cezaevine götürüldü.

Olay

Kazım Yılmaz Caddesi'nde Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, 8 Eylül 2024 saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmıştı. Ağır yaralanan basketbolcu Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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